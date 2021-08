Os novos fones de ouvido Bose QuietComfort 45 estão quase aqui

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Uma atualização para os venerados fones de ouvido de cancelamento de nariz ativo (ANC) Bose QuietComfort 35 II parece estar chegando e, a julgar pela série de vazamentos que vimos nas últimas semanas, essa data de lançamento pode chegar mais cedo ou mais tarde .

Com a temporada de férias chegando, não é surpresa que Bose queira colocar essas unidades atualizadas nas prateleiras (digitais) das lojas o mais rápido possível. Em termos de oferecer alguns recursos tentadores para que você os compre, a Bose tem alguns truques na manga.

Primeiramente, é esperado que esses novos QuietComfort 45s tenham uma bateria fisicamente menor, vendo uma redução da unidade de energia de baterias de 490 mAh para apenas 465 mAh, no entanto, as otimizações de eficiência geral permitirão que esses modelos durem ainda mais do que seus predecessores, saltando de 20 horas de tempo de uso a 24 horas esperadas nos 45s.

No geral, isso deve significar um produto mais leve e confortável de usar o dia todo, com suco suficiente para durar o dia todo. Um recurso bem-vindo para quem viaja com frequência e faz voos longos.

_squirrel_widget_143709

Outras mudanças incluem uma mudança de micro-USB para USB-C para carregar e o que parece ser um par de microfones a mais do que antes, que poderiam ser usados para melhor qualidade de chamada, melhor ANC ou talvez ambos - vamos só tenho que esperar e ver quando eles finalmente serão lançados.

Nenhuma palavra sobre o que parece o preço do Reino Unido, mas de acordo com WinFuture.de onde o vazamento se originou, o Bose QuietComfort 45s deve ser vendido por $ 329 nos Estados Unidos.

Os melhores fones de ouvido Lightning 2021 para o seu iPhone ou iPad Por Dan Grabham · 18 Agosto 2021