Superfície dos fones de ouvido Bose QuietComfort 45 em imagens vazadas da FCC

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Uma série de imagens vazadas aparentemente nos deu nossa primeira visão do mundo real dos fones de ouvido Bose QuietComfort 45.

Descoberto pela primeira vez por phoneArena, um processo Bose FCC mostra o que é suspeito de ser o sucessor do Bose QuietComfort 35, que foi lançado em 2016, e do QuietComfort 35 II . E se as imagens forem confiáveis, também parecerá que o design geral não se desviará drasticamente da geração anterior.

Eles apresentam a mesma faixa de cabeça acolchoada, porta USB-C, conector de 3,5 mm, mecanismo dobrável e até o mesmo conjunto de botões no fone de ouvido direito, e esperamos que o acabamento em cor creme seja adicionado no lançamento também.

Bose/FCC

Com cinco anos potencialmente separando os modelos QuietComfort, e Bose provavelmente ansioso para recuperar parte do terreno que perdeu para a Sony por meio de seus fones de ouvido 1000XM3 e 1000XM4 , esperamos que a maior parte das melhorias, então, se encaixem no cancelamento de ruído e experiência auditiva.

Em termos de preço, embora não haja indícios ainda, o QC45 poderia ajudar a Bose a preencher um espaço para clientes em potencial, sentado entre o QC35 e os principais fones de ouvido Noise Canceling 700 .

Como você provavelmente pode perceber, porém, realmente não há muito o que explodir com esse vazamento, a não ser o fato de que o design permanece relativamente inalterado.

No entanto, dado que os fones de ouvido aparentemente receberam a certificação da FCC, isso aponta para um lançamento em um futuro muito próximo. Nada está confirmado nessa frente, é claro, mas avisaremos se houver algum desenvolvimento da Bose.

Quando é a Black Friday 2021? As melhores ofertas da Black Friday nos EUA estarão bem aqui Por Maggie Tillman · 7 Dezembro 2020 Ah, esta é a temporada novamente. A época das liquidações de Natal!