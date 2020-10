Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O primeiro dia está aqui. E a quinta venda anual da Amazon US não é decepcionante. Atualmente, o varejista online está reduzindo os preços de todos os tipos de eletrônicos e tecnologia, incluindo alguns dos principais produtos da Bose, que agora estão com mais de 30% de desconto.

A Bose é conhecida por fazer alguns dos melhores alto-falantes e fones de ouvido e, graças ao Prime Day, agora você pode economizar algum dinheiro em um novo par de fones de ouvido e alto-falantes portáteis Bose. Os fones de ouvido sem fio Bose Quiet Comfort 35 II estão à venda em três cores diferentes: Midnight , Black e Silver . Os fones de ouvido tiveram um corte de preço de 33 por cento e agora caíram para US $ 200.

Em nossa análise prática do Bose Quiet Comfort 35 II, elogiamos os fones de ouvido de segunda geração por manter a qualidade de som estelar e o ajuste confortável do original, ao mesmo tempo em que adicionamos melhorias como o suporte do Google Assistant.

Além dos fones de ouvido Bose Quiet Comfort 35 II, dois alto-falantes portáteis da Bose estão à venda para o Prime Day 2020.

O preço do Bose Soundlink Revolve caiu 40%, para US $ 119,99. O Soundlink Color II teve um corte de preço de 38%, caindo para US $ 79. Ambos são excelentes alto-falantes portáteis para audição ao ar livre.

Prime Day é a venda anual da Amazon, exclusiva para membros Prime que assinam o Amazon Prime . Este ano, os membros Prime nos EUA, Reino Unido e vários outros países ao redor do mundo podem ter acesso a milhares de descontos em toda a Amazon de 13 a 14 de outubro. A Pocket-lint está destacando todas as melhores ofertas para os membros Prime dos EUA e do Reino Unido nas seguintes rodadas:

Também temos um guia sobre dicas, truques e hacks de compras na Amazon aqui.

Escrito por Maggie Tillman.