A Bose lança seu fone de ouvido para jogos - QuietComfort 35 II Gaming

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Bose está entrando nos fones de ouvido para jogos - assim como o back-end de seu aplicativo sugeriu em junho . É lançado o Bose QuietComfort 35 II Gaming Headset, que é demais.

Como o nome sugere, este é um tipo de atualização iterativa para seus fones de ouvido QC 35 II já existentes e amplamente populares, que são algumas das latas de cancelamento de ruído mais confortáveis e eficazes disponíveis em qualquer lugar.

A principal mudança é a adição de um microfone destacável para bate-papo em grupo e um controlador de volume para sentar em sua área de trabalho, mais facilmente acessível enquanto você joga. Ele se conecta por uma porta de 3,5 mm ou por um dial de volume que possui uma porta USB própria.

Este é muito mais um fone de ouvido centrado no PC, pelo que parece, portanto, e também está bem na ponta premium do mercado, a US $ 329 (com um preço no Reino Unido ainda não confirmado). Dito isso, ele funcionará com todos os consoles graças ao conector de 3,5 mm.

O grande USP aqui é o excelente cancelamento de ruído que o QC 35 II tinha, e o fato de que desconectar o microfone transforma o fone de ouvido em basicamente um par padrão de fones de ouvido Bluetooth muito bons, com cancelamento de ruído a bordo e compatibilidade com o Google Assistant e Alexa.

Embora outros fones de ouvido também possam funcionar como fones de ouvido normais, raramente são tão atraentes e eficazes para a vida normal como estes. O QC 35 II Gaming Headset aparentemente tem uma bateria de 40 horas enquanto funciona através da conexão de microfone com fio, e uma bateria de 20 horas enquanto funciona totalmente sem fio. Se perder a carga de 3,5 mm enquanto você joga, ele continuará funcionando - apenas sem ANC.

O fone de ouvido está disponível para pré-encomenda diretamente da Bose agora , embora não esteja claro quando eles serão enviados.

Escrito por Max Freeman-Mills.