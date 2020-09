Bose lança três novos modelos de óculos de sol de áudio Frames

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Bose está apresentando três novos pares de molduras. Eles são a sequência de dois conjuntos lançados em 2018. Dois deles, chamados Tenor e Soprano, são voltados para a moda, enquanto o terceiro, Tempo, é voltado para pessoas esportivas e ao ar livre. Você pode até mesmo obtê-los com sua receita, se quiser.

Então, quais são esses? Eles são óculos de sol com fones de ouvido. A Bose encontrou uma proposta de nicho com os quadros all-in-one. O par original não conseguia fornecer áudio com qualidade de fone de ouvido devido à falta de baixo, mas em nossa análise , descobrimos que o áudio era claro o suficiente para podcasts, audiolivros, chamadas telefônicas e músicas estranhas. Os novos modelos têm "sistemas Bose finos como bolacha", que são discretamente incorporados em cada braço "sem peças extras, parafusos visíveis, costuras ou perfurações", disse a Bose em seu comunicado à imprensa.

Os novos modelos Tenor e Soprano supostamente têm "os menores, mais finos e invisíveis alto-falantes Bose de todos os tempos", com drivers menores de 16 mm. Eles são resistentes a arranhões e estilhaços, duram cerca de 5,5 horas com carga e usam pogo- conectores de carregamento de pinos. O Tempo usa uma porta USB-C padrão para carregar sua bateria, que pode durar oito horas de reprodução contínua. Ele também tem uma classificação IPX4 para resistência à água e suor (os outros dois têm IPX2) e 22 milímetros drivers em cada braço.

A Bose oferece várias lentes diferentes para o Tempo (elas são de policarbonato com várias transmissões de luz visível). Mas todos os três pares de armações têm lentes polarizadas, que bloqueiam 99% dos raios ultravioleta. Eles também aprimoraram os sistemas de microfone para chamadas de voz. Todo esse hardware extra equivale a menos de 50 gramas de peso adicionado, disse Bose.

Cada modelo custa $ 249 e já está disponível .

Escrito por Maggie Tillman.