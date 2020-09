Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Bose é introduzindo os fones de ouvido com cancelamento de ruído QuietComfort e os fones de ouvido esportivos, acabando com os fones de ouvido com cancelamento de ruído da série 700 e 500, respectivamente.

Com os fones de ouvido QuietComfort, ao preço de US $ 279, a Bose está competindo com o AirPods Pro e os fones de ouvido 1000XM3 da Sony. É promissor para oferecer "todo o silêncio" que você esperaria dos fones de ouvido Bose, mas em um par de fones de ouvido verdadeiramente sem fio. Você pode escolher entre 11 níveis de cancelamento de ruído. Para a duração da bateria, você pode esperar até seis horas de audição contínua e obtenha mais 12 na caixa de transporte que suporta carregamento sem fio.

Os fones de ouvido QuietComfort estarão disponíveis em preto ou "pedra-sabão". Cada fone de ouvido tem mais de 2,5 cm de comprimento e pesa 0,3 onças, e as pontas são ovais.

Os fones de ouvido esportivos, por outro lado, parecem seguir o SoundSport Free de 2017 e são projetados para os tipos de exercícios mais intensos. Eles competem diretamente com o Samsung Galaxy Buds Plus, mas sem o cancelamento de ruído. Eles vêm em preto, branco / gree) e azul. Eles parecem ter tudo a ver com ajuste, conforto e sua capacidade de permanecer no ouvido durante o exercício. Eles têm um "desafio quase mágico de mudar ou cair", disse Bose em seu anúncio.

Os fones de ouvido esportivos de $ 179 são classificados como IPX4 para resistência à água e suor, assim como os fones de ouvido QuietComfort. Bose disse que a duração contínua da bateria é de menos de cinco horas. O case adiciona mais 10 e não suporta carregamento sem fio.

Ambos os fones de ouvido serão lançados em 29 de setembro, com pré-encomendas já disponíveis. Eles suportam Bluetooth 5.1, mas não há multiponto, então você não pode emparelhar dois dispositivos ao mesmo tempo.

Escrito por Maggie Tillman.