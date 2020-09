Bose apresenta QC Earbuds e Sport Earbuds: dois novos verdadeiros fones de ouvido sem fio

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Como esperado - após alguns vazamentos recentes - a Bose revelou seus mais novos fones de ouvido sem fio verdadeiros e tudo foi redesenhado do zero.

Um modelo - os fones de ouvido QuietComfort - é focado em áudio de qualidade e cancelamento de ruído, enquanto os fones de ouvido esportivos são projetados para suportar seus treinos mais rigorosos.

Durante anos, a marca QuietComfort foi usada para fones de ouvido com excelente cancelamento de ruído, e essa tradição continua com os botões de controle de qualidade .

Bose diz que esses novos fones de ouvido oferecem o cancelamento de ruído mais eficaz já colocado em um par de intra-orelhas, e isso começa com o design das pontas. As novas pontas StayHear Max têm um design de material macio, para torná-las confortáveis, mas moldadas para formar uma boa vedação com a parte externa do canal auditivo.

Em seguida, os fones de ouvido usam um conjunto personalizado de microfones para detectar o ruído, medi-lo e então - usando um chip dedicado alimentado por um algoritmo exclusivo - cria um sinal oposto em uma fração de milissegundo.

A Bose afirma que o resultado final é realmente eficaz e exclusivo da Bose. Portanto, quer você esteja em uma cafeteria com rajadas de moedores de café barulhentos ou próximo a uma estrada movimentada, o ruído externo é reduzido imediatamente.

Claro, você pode usar esses microfones para ouvir o que está acontecendo ao seu redor. Os fones de ouvido QC possuem a capacidade de ajustar o nível de cancelamento de ruído, com 11 níveis diferentes para que você possa ouvir tudo claramente e também sua música ou cancelá-lo completamente.

Sendo Bose, há também o foco na recriação fiel da música e graves de qualidade em volumes baixos e altos.

Os fones de ouvido QuietComfort podem tocar até 6 horas de música fora do case, com mais 12 horas oferecidas pela bateria de backup do case. Isso é um total de 18, o que não é exatamente estonteante, mas deve ser suficiente para sobreviver a uma semana de deslocamento diário.

Os botões QC estarão disponíveis em Triple Black e Soapstone (preto e branco), ambos com acabamento fosco e detalhes metálicos / brilhantes.

Quanto aos fones de ouvido esportivos, eles apresentam um design semelhante, mas um esquema de cores diferente, incluindo um azul glaciar vibrante. Eles têm um desempenho de bateria um pouco menos também com 5 horas fora do case e 15 horas no total.

Ao contrário dos fones de ouvido QC, o modelo Sport não tem o ANC embutido - algo que se reflete no preço mais baixo - mas ainda possui som de qualidade, segundo o fabricante.

O design das pontas e das alças intra-auriculares garante que - embora o ajuste seja seguro, mesmo em esportes de alto impacto - não será desconfortável. Bose chega a dizer que eles têm "um desafio quase mágico para mudar ou cair".

A Bose diz que os dois novos modelos de fones de ouvido estão disponíveis para pré-venda agora, com disponibilidade geral marcada para 5 de outubro. Os fones de ouvido Quiet Comfort custam £ 249,95 no Reino Unido, com os fones de ouvido esportivos custando £ 179,95.

Escrito por Cam Bunton.