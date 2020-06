A Bose pode estar planejando entrar no mercado de fones de ouvido para jogos com uma nova versão QC35 II

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Os fones de ouvido para jogos estão fazendo negócios em expansão no momento, com as pessoas percebendo com que facilidade podem melhorar sua experiência de jogo enquanto estão presas em casa, e parece que Bose está lendo as folhas de chá.

É uma faceta interessante do mercado que os fabricantes tradicionais de fones de ouvido não estão realmente representados nele - seus fones de ouvido costumam fazer fones de ouvido muito bons, mas geralmente não podem oferecer os mesmos microfones e conectividade para torná-los ideais para conversas em festas ou para uso durante os jogos.

Aparentemente, a Bose está procurando preencher essa lacuna com uma nova versão de seus excelentes fones de ouvido com cancelamento de ruído, o Quiet Comfort 35 II , que há muito tempo é um dos nossos pares favoritos de latas com orelhas.

A equipe do 9to5Google detectou referências ao novo fone de ouvido no back-end da versão mais recente do aplicativo Bose Connect, e isso nos parece bastante abrangente. As seqüências de texto mencionam um microfone de jogo destacável que pode ser conectado ao fone de ouvido esquerdo dos fones de ouvido, transformando-os em fones de ouvido à vontade.

Existe até um vídeo instrutivo para o fone de ouvido que mostra como os usuários podem conectar e desconectar o microfone, além de como usar os outros botões dos fones de ouvido. Parece que será um fone de ouvido com fio, com o acessório do microfone desativando o Bluetooth quando estiver em uso.

Estamos intrigados em ver quando a Bose pode anunciar isso, se é um produto com o qual está realmente avançando. Pode ser um momento interessante se mais fabricantes de fones de ouvido começarem a invadir o espaço dos fones de ouvido atualmente preenchido por marcas de jogos mais puras.