Os fones de ouvido agora são tanto uma declaração de moda quanto um item de áudio funcional. Mas se você deseja algo que não apenas tenha uma boa aparência, mas que pareça ótimo, além de ter um monte de funcionalidades adicionais, os fones de ouvido Bose NC 700 são latas super ativas para cancelamento de ruído.

Usamos os fones de ouvido com cancelamento de ruído Bose 700 - esse é o nome completo e oficial! - ao longo de muitos meses. Aqui estão cinco razões pelas quais a Bose ainda faz nossos fones de ouvido.

Controles de toque (vol / pular / pausar / reproduzir)

Acabamentos em preto / prata disponíveis

Suporte para assistente de voz

As orelhas podem ser um pouco problemáticas, beliscando demais. Não é assim que o Bose, que desliza habilmente acima da cabeça, não se sente muito apertado, mas cria o selo relevante para a superioridade sônica dos ouvidos.

Como esses fones de ouvido não se dobram, não há como mexer nas dobradiças para colocá-los na posição correta; isso cria um design com aparência perfeita - quase como se uma única peça de material tivesse sido usada.

O conforto é a principal opção, graças aos materiais macios usados e ao ajuste inteligente, além dos controles baseados no toque realmente funcionam: tocar e passar no fone de ouvido direito pausará / tocará e pulará as faixas como você desejar, sem a necessidade de excesso botões feias.

10 níveis de cancelamento de ruído ativo (ANC)

Nível 0 adicional para o modo Transparência

Sistema de 8 microfones para isolamento

Sistema de isolamento de voz em forma de feixe

Mas o grande motivo para comprar o Bose é a tecnologia ativa de cancelamento de ruído a bordo (é aí que a parte NC do nome entra em cena). Isso não apenas faz um excelente trabalho de selar o mundo ao seu redor, bloqueando grande parte da agitação, como também é ajustável.

Não existe um sistema binário de ligar / desligar aqui: em vez disso, você pode alternar entre três predefinições usando o botão no fone de ouvido; predefinições que podem ser atribuídas no aplicativo de 0 (desativado / transparente) a 10 (ANC máximo).

No nível máximo, o ANC é forte, realmente ajudando a apagar o som, mas não parece que você esteja preso no vácuo - portanto, a qualidade do som ainda parece espaçosa. Se você quer um pouco menos - talvez você esteja correndo e queira ouvir algum tráfego, mas não tenha a remoção total da sua música -, marque-a como quiser.

O ANC também pode ser usado para os microfones quando você faz uma chamada. A Bose usa a tecnologia de formação de feixe para isolar sua voz, para que qualquer pessoa com quem você esteja conversando o ouça como se também estivesse usando fones de ouvido com cancelamento de ruído. Inteligente.

Tudo isso não significaria muito se a qualidade do som não estivesse correta. Mas certamente é. O Bose é conhecido por oferecer um som de qualidade, com presença de graves, mas não ao ponto de ser muito solto ou lamacento.

Passamos centenas de horas ouvindo todos os tipos de gêneros musicais e nunca nos sentimos decepcionados com a capacidade do NC 700 de lidar com graves estrondosos, vocais crescentes ou dinâmicas mais sutis.

Cabo de 2,5 a 3,5 mm para quando a bateria se esgota

Carregamento USB-C (cabo incluído)

20 horas de bateria por carga

O cancelamento de ruído ativo requer energia, portanto, "ativo", que é onde a bateria do 700 entra em ação. Uma carga oferece 20 horas em um volume de saída decente.

Ou, se você não quiser ouvir música, mas apenas quiser usar o ANC quando, digamos, dormir em um trem ou avião, você também pode fazer isso. É como estar trancado em um casulo pessoal de admiração.

Medida dos fones de ouvido: 203 x 165 x 51mm / pesa: 250g

Medidas da caixa: 218 x 179 x 62mm

Embora o NC 700 não seja projetado para dobrar, isso torna o perfil geral desses fones de ouvido relativamente plano. A bolsa de transporte incluída, com pouco mais de 6 cm de espessura, é fácil de deslizar para dentro de uma bolsa sem problemas.

O estojo também inclui um pequeno compartimento para guardar o cabo de 2,5 a 3,5 mm incluído, o que é útil quando a bateria está descarregada ou se esse é apenas o seu método preferido (às vezes usamos em traduções ao vivo, onde o fone de ouvido fornecido não possui a melhor qualidade).

