Economize $ 100 em fones de ouvido Bose Quiet Comfort 35 II

(Pocket-lint) - O Bose Quiet Comfort 35 série 2 - ou QC35 II - há muito que é o favorito dos viajantes, graças ao cancelamento de ruído eficaz, longa duração da bateria e excelente qualidade de som. Eles também são caros, por isso este negócio pode ser interessante.

Os leitores americanos podem obter US $ 100 com os fones de ouvido aocomprar na Amazon - com o preço reduzido para US $ 199. Enquanto isso, no Reino Unido, você pode comprar esses fones de ouvido por £ 210 .

Os Bose QC35 II são há muito os nossos favoritos para viagens. A segunda edição desses fones de ouvido adicionou acesso ao Alexa ou ao Google Assistant, o que significa que você pode usar os serviços de controle de voz dos fones de ouvido sem precisar pegar o telefone.

O Bose QC35 II tem um som ótimo e é realmente confortável, especialmente em voos longos, razão pela qual você vê tantos pares quando está andando entre os passageiros da classe executiva na frente da aeronave.

O QC35 II agora foi substituído pelo modelo mais recente da Bose, o Noise Canceling Headphones 700 , mas esses fones de ouvido são quase 30% mais caros.

Escrito por Chris Hall. Edição por Adrian Willings.