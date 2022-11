Os fones de ouvido sem fio da Jabra ganham lindos negócios na sexta-feira preta

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Jabra entrou no jogo da Sexta-feira Negra, estabelecendo ao vivo um monte de acordos em alguns de seus mais populares fones de ouvido sem fio - estes fazem por alguns preços muito desejáveis.

Em particular, há economias a serem feitas com o Elite 85T e o Elite 7 Pro, ambos fazem escolhas muito sólidas se você estiver no mercado para algumas novas orelhas sem fio.

Os negócios são ao vivo tanto nos EUA quanto no Reino Unido, portanto você deve encontrar uma economia em ambos os lados da lagoa. Em primeiro lugar, o Elite 85T.

Se você estiver no Reino Unido, aqui está sua opção para o Elite 85T.

Os Elite 85T são praticamente o carro-chefe do Jabra erabuds neste momento, e são particularmente bons para atender chamadas.

Isto os torna ideais para trabalhadores híbridos ou qualquer um que queira poder trocar entre música e chamadas em tempo real, ao mesmo tempo em que conta com uma captação de microfone realmente boa.

Se você quiser gastar um pouco menos, mas ainda assim obter um desempenho sólido, você pode obter os Prós Elite 7 um pouco mais acessíveis, que também são descontados.

Ou, para nossos leitores no Reino Unido, você pode verificar o link abaixo.

Os earbuds Jabra, menos caros, também são realmente confiáveis e têm um design que na verdade preferimos marginalmente, apesar de serem mais acessíveis.

Eles são realmente confortáveis de usar, a partir de nossos testes, e têm um desempenho sonoro muito sólido que os torna ótimos para uma variedade de usos.

A seguir, reunimos alguns outros grandes negócios:

Escrito por Max Freeman-Mills.