Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Os OnePlus Buds Pro são um conjunto muito bom de Earbuds TWS, especialmente se você possui um telefone OnePlus.

O problema é que ao seu preço de lançamento de US$ 150, eles se perderam em um mar de opções similares de marcas concorrentes, o que significa que eles só realmente apelaram para os superfãs OnePlus.

Agora, com uma enorme redução de 47% nas vendas da Black Friday, os earbuds da OnePlus oferecem uma incrível relação custo-benefício.

OnePlus Buds Pro - economize $70 Cancelamento inteligente de ruído adaptativo, vida útil séria da bateria, carregamento sem fio, áudio personalizado e muito mais. São muitas características por apenas $79,99. Ver oferta

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

O cancelamento de ruído adaptativo impressionante e a equalização de áudio personalizada fazem sua música soar melhor, não importa o cenário.

Melhores fones de ouvido para cancelamento de ruído 2022: fones de ouvido ANC superiores e fones de ouvido para bloqueio de ruído externo Por Conor Allison · 16 Agosto 2022 O que são os principais fones de ouvido ANC? Nós testamos e classificamos as melhores opções neste guia.

Até 38 horas de vida útil da bateria significa que você não terá que se preocupar em carregá-las com tanta freqüência e, quando o fizer, a carga rápida lhe dará 10 horas de reprodução de uma carga de 10 minutos - coisas impressionantes.

Se você não precisa do melhor do melhor, os OnePlus Buds Z2 também são uma opção impressionante, e também estão disponíveis com um desconto de 50%.

Testamos o OnePlus Buds Pro e o Z2 frente a frente, e enquanto descobrimos que o Buds Pro é claramente a opção superior, o Z2 oferece muito da mesma experiência a um custo menor.

Você ainda obtém uma excelente vida útil da bateria e ótima qualidade de som junto com o cancelamento ativo de ruído. A um preço como este, você não pode errar.

Mais negcios em Black Friday 2022 US

A seguir, reunimos alguns outros grandes negócios:

Escrito por Luke Baker.