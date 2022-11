Obtenha o novíssimo Bose QuietComfort Earbuds II a seu preço mais baixo até agora

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Apesar de terem estado no mercado apenas por alguns meses, os últimos Earbuds Bose QuietComfort II foram descontados justamente a tempo para Black Friday. Você encontrará um bom preço nestes Earbuds com o melhor preço do mercado em termos de ruído, tanto nos EUA como no Reino Unido.

Se você estiver nos EUA você pode conseguir um par por $249 ($50 de $299), enquanto que no Reino Unido os botões caíram de £279,95 para £249,95. De qualquer forma, isso torna o mais recente e mais caro Bose in-ears mais amigável ao orçamento do que era antes. Portanto, se eles estiverem em sua lista, você provavelmente não os verá a um preço melhor por algum tempo.

Bose QuietComfort Earbuds II - economize £30 Eles podem ser novos modelos, mas isso não os exclui dos descontos da sexta-feira preta. Você pode conseguir os excelentes QC Buds II por £249,95. Ver oferta

Bose QuietComfort Earbuds II - economize $50 Assim como no Reino Unido, os compradores da Amazon nos EUA também recebem um bom desconto nos Earbuds QuietComfort da segunda geração. Agora, até US$249,00 Ver oferta

A Bose redesenhou completamente seus Earbuds QuietComfort para a segunda geração, tornando-os muito menos volumosos, emagrecendo tudo - desde a forma dos earbuds até o estojo de carga - e equipando-os com um cancelamento de ruído realmente bom.

Cada par é fornecido com algo chamado Bose Fit Kit que inclui três pares de pontas de orelhas de tamanhos diferentes e três pares de fitas de silicone macias projetadas para se agarrar ao interior de sua orelha. Eles são projetados para serem confortáveis, mas também realmente seguros.

A bateria dentro das gemas é boa para 6 horas de reprodução de música e o estojo de carga fornece 18 horas adicionais, dando-lhe um total de 24 horas de duração da bateria antes de precisar conectá-la a um adaptador de energia.

O som também é realmente impressionante nos últimos QC Buds, graças à sintonia da Bose e ao mais recente cancelamento de ruído e tecnologia Active EQ. Ambos se adaptam a você e ao seu ambiente para garantir que você tenha o melhor som, não importa o ambiente. Eles são um par de fones de ouvido verdadeiramente estelar.

Escrito por Cam Bunton.