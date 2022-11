Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Os mais recentes earbuds sem fio da Sennheiser, o Momentum True Wireless 3, foram atingidos com um corte de preço bem-vindo para a Black Friday nos EUA e no Reino Unido.

Você pode pegar estes excelentes fones de ouvido (que são embalados em um sistema de cancelamento de ruído ativo muito sólido) por um preço realmente sólido.

A economia é um pouco melhor no Reino Unido do que nos EUA, por uma vez, mas ambos os lados da lagoa conseguem economizar algum dinheiro. Confira abaixo o negócio no Reino Unido, antes de tudo.

Mas os EUA não são deixados de fora, e a taxa de câmbio ainda mais cimentos que você verá abaixo ainda é muito saudável em alguns excelentes earbuds.

Sennheiser é um nome tão confiável no mundo do áudio, por uma boa razão - ele vem produzindo dispositivos com som incrivelmente equilibrado há anos.

O Momentum True Wireless 3 continua essa linhagem muito bem, como você verá em nossa revisão completa, que você pode conferir aqui.

Eles são realmente confortáveis no ouvido, têm ANC muito sólido e trazem um equilíbrio ao seu desempenho sonoro que os torna ideais para basicamente qualquer gênero de música.

Adoramos o design também, em particular o satisfatório acabamento em tecido na caixa, o que faz dele um prazer para o bolso. Estes são ótimos fones de ouvido, portanto não perca este impressionante negócio da Sexta-Feira Negra.

