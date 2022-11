Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O mais recente AirPods Pro da Apple não está nas prateleiras das lojas há muito tempo, mas já vimos um desconto saboroso nos mais novos membros da família de fones de ouvido da Apple.

A segunda geração de AirPods Pro pode ser adquirida por pouco menos de US$ 200 nos EUA (US$ 199,99 para ser exato), o que representa uma queda de US$ 49. É um desconto muito grande para um dos mais novos produtos da Apple. Se você tem estado esperando o desconto, sugerimos que você os tire antes que o preço volte a subir.

Apple AirPods Pro (2ª geração) - economize $49 O mais recente AirPods Pro da Apple - completo com som remodelado, e o novo estojo de carregamento com AirTag Find My features, MagSafe e suporte a carregador de relógios Apple - foram reduzidos ao seu preço mais baixo. Agora US$ 199,99. Ver oferta

O AirPods Pro de segunda geração é um de nossos pares favoritos de botões sem fio intra-auriculares, particularmente quando encaixados em um ecossistema de produtos Apple. Você obtém todas as conveniências habituais da Apple, como suporte 'Hey Siri', emparelhamento fácil de um toque e troca instantânea entre diferentes produtos Apple sem ter que emparelhá-los novamente.

No entanto, a Apple atualizou algumas áreas chave com o AirPods Pro 2. A qualidade do som foi melhorada para oferecer graves de melhor qualidade, médios e agudos elevados, e as pontas foram redesenhadas para torná-las mais confortáveis e também incluem um tamanho de ponta XS ainda menor para aqueles que lutaram para encaixar os modelos anteriores.

Isso não é tudo. O novo estojo de carga foi equipado com as habilidades do AirTag, de modo que você pode usar o rastreamento de precisão para encontrar exatamente onde você colocou o estojo errado. Além disso, há um alto-falante embutido no fundo para que seja mais alto e possa ser ouvido mais facilmente quando você toca o som para tentar encontrá-lo audivelmente.

Se isso não foi suficiente, os elementos magnéticos da caixa foram melhorados para que a caixa do AirPods Pro 2 possa aderir melhor ao carregador MagSafe, assim como agora suportando o carregador Apple Watch, para que você possa carregá-los com qualquer um deles. Eles são bastante épicos, e super convenientes se você já estiver no ecossistema Apple.

Escrito por Cam Bunton.