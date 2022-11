Google Pixel Buds Pro estão agora disponíveis com um saboroso desconto

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Se você é um usuário do Google Pixel, poucos pares de fones de ouvido lhe dão a sensação de pertencer ao telefone como o mais recente Pixel Buds Pro, e eles também estão repletos de uma grande tecnologia.

Eles só foram lançados no início deste ano, mas agora você pode obtê-los com um grande desconto nas vendas de Black Friday da Amazon no Reino Unido. Os Pixel Buds Pro - anteriormente £179 quando novos, agora estão disponíveis por £149.

Google Pixel Buds Pro - economize £30 Google Pixel Buds Pro é a mais recente oferta da empresa TWS, proporcionando um cancelamento de ruído eficaz e bom som em um pacote atraente. Agora disponível por £149. Ver oferta

Em nossa revisão do Google Pixel Buds Pro observamos que estas foram uma melhoria acentuada em relação às ofertas anteriores do Google. Eles oferecem um ajuste confortável, boa qualidade de som e muitas características excelentes como cancelamento de ruído eficaz e smarts incorporados do Google Assistant.

Eles não são os menores botões ao redor, mas ainda se encaixam facilmente em nossos testes sem uma sensação de estiramento, e eles fazem muito bem. Google Fast Pair significa fácil conexão e controle de qualquer telefone Android, com controles detalhados e opções de personalização para gestos de toque cozidos diretamente no menu de configurações de seu telefone.

Adicione isso ao Bluetooth multiponto - o que significa conectar a mais de um dispositivo de cada vez - e o ANC funciona muito bem na maioria dos casos. Além disso, é fácil ligar o modo de transparência com um toque nos botões quando você precisa ouvir o que está acontecendo ao seu redor.

Tanto a caixa para carregamento quanto as próprias gemas são resistentes a respingos, e a caixa em forma de seixos é um design adorável, amigável e que se sente muito bem na mão.

Há outras gemas ótimas lá fora, mas estas oferecem uma sensação mais perfeita quando usadas junto com telefones Pixel e outros dispositivos Google. Eles são uma ótima opção, especialmente a este preço.

Escrito por Cam Bunton.