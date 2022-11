Os fones de ouvido Bang & Olufsen Portal para Xbox estão agora disponíveis a um preço impressionante

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Nos últimos anos, vimos uma série de empresas de áudio premium se voltando mais para o mercado de jogos em rápida expansão, e isso inclui Bang & Olufsen. Com sua linha de Portais, oferece fones de ouvido de luxo para console e jogadores de PC.

Seu primeiro par - projetado para Xbox - está agora disponível a um preço muito mais baixo do que quando foi lançado pela primeira vez. Não é barato de forma alguma, mas é muito mais barato do que tem sido no passado. A £244,99, ele caiu mais de £200 em relação ao seu preço de varejo recomendado originalmente.

Portal Bang & Olufsen - economize £204 Os fones de ouvido Bang & Olufsen Portal para Xbox oferecem áudio e design de alta qualidade, mas para os jogadores de console. Disponível agora em preto ou na marinha por apenas £244,99. Ver oferta

Um grande desenho para os fones de ouvido da Bang & Olufsen - além do apelo da própria marca - é o design e a construção. O Portal é um sumptuoso par de fones de ouvido que não só tem uma ótima aparência, mas também é fácil de usar por longos períodos de tempo sem se sentir desconfortável. A estrutura leve combina com um design que alivia a pressão para garantir que eles não se sintam apertados ou pesados.

Estas latas possuem o selo "Projetado para Xbox", e isso significa que você obtém um excelente som e muito pouca latência quando conectado usando a conexão 2.4Ghz ao console.

De uma perspectiva de áudio, você também recebe áudio sem perdas, bem como suporte para Dolby Atmos - dando-lhe som imersivo de alta qualidade - bem como ANC adaptável que pode ajustar e aumentar o desempenho dependendo de seu ambiente.

É claro que eles não são fones de ouvido para jogos sem funcionalidade de bate-papo, e por isso também são projetados para oferecer áudio claro quando se trata de jogos multiplayer online, graças a alguns microfones que chocam com o ruído pontilhado ao redor dos fones de ouvido. Não há braço de lança, mas isso é sobre sua única fraqueza.

Escrito por Cam Bunton.