Pegue os Earbuds Bose QuietComfort ao melhor preço de sempre nesta sexta-feira negra

(Pocket-lint) - O grande evento de compras de 2022 está aqui, e para este período de sexta-feira negra há grandes negócios a serem feitos. Sendo esta a primeira sexta-feira negra desde o lançamento do novo QuietComfort Earbuds II, significa que agora você pode encontrar o modelo de primeira geração por um preço muito bom.

Com um forte desconto, os Earbuds Bose QuietComfort caíram para um preço muito mais favorável ao orçamento de apenas 139 libras esterlinas no Reino Unido, baixando-o para quase metade de seu preço original de 249,95 libras, e abaixo de seu preço mais baixo anterior, de 149 libras esterlinas.

Bose QC Buds - economize £109,96 Os fones de ouvido de primeira geração da Bose estão agora disponíveis ao preço mais baixo a que já os vimos. Adquira-os por apenas £139,99. Ver oferta

Embora agora substituído pelo Bose QuietComfort Earbuds II, o primeiro par gen ainda proporciona uma excelente experiência de escuta em todas as etapas. O design da grande ponta cônica cria uma vedação confortável, mas eficaz na entrada do ouvido, enquanto uma macia asa de silicone abraça o interior do ouvido para mantê-los no lugar.

Ficamos realmente impressionados com o primeiro par de protetores auriculares sem fio que cancela o ruído da Bose. A qualidade do som é fantástica, e o cancelamento de ruído reduz efetivamente os ruídos e os ruídos altos constantes como os motores de aviões ou trens.

Os botões possuem controles simples de gestos de toque, de modo que você pode tocar para tocar ou pausar, e deslizar sobre eles para ajustar o volume ou pular os trilhos.

A vida útil da bateria é razoavelmente padrão, com até 6 horas de reprodução com carga total, e mais 12 horas de reprodução na caixa. Entretanto, o estojo apresenta a conveniência da carga sem fio e funcionará em quaisquer tapetes de carga com certificação Qi.

Acrescente a essa classificação IPX4 contra o suor e a chuva, e você tem um par de botões muito sólido que vale bem a pena dar o mergulho se seu orçamento não se esticar para os preços usuais de mais de £200 comandados por fones de ouvido de grandes nomes.

Escrito por Cam Bunton.