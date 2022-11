Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Os mais recentes fones de ouvido com o mais novo carro-chefe da Sony, o WH-1000XM5, foram esbofeteados com um grande negócio de sexta-feira preta precoce no Reino Unido.

Você pode pegá-los através da Amazon com £80 de desconto, baixando-os para apenas £299,00 agora mesmo.

Isso se deve a um preço normal de £380, e significa que você pode pegar basicamente os melhores fones de ouvido por um preço muito mais baixo do que o normal.

Obviamente, há muitos conjuntos impressionantes de fones de ouvido a este preço, mas o cancelamento de ruído da Sony ainda é basicamente o melhor que existe, então estes são realmente ideais para qualquer pessoa que viaja regularmente ou viaja.

A qualidade sonora, mesmo além do cancelamento, também é absolutamente tremenda, melhorando sua música e tornando-a uma alegria de ouvir.

A Sony também deu aos fones de ouvido um design totalmente novo que é muito mais moderno e elegante, misturando-se mais e também provando ser extremamente confortável de usar por longos períodos.

Confira nossa revisão completa dos fones de ouvido aqui se você quiser saber mais sobre o que os torna tão especiais, mas enquanto isso não perca este acordo da Amazon - acordos iniciais de sexta-feira preta como este podem tender a não durar muito tempo, e simplesmente desaparecer em um certo ponto.

Escrito por Max Freeman-Mills.