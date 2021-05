Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Belkin lançou um novo adaptador de áudio que permitirá a você adicionar virtualmente qualquer sistema de som ou estéreo à sua configuração AirPlay em vários ambientes.

É chamado de Soundform Connect e essencialmente adiciona AirPlay 2 a (quase) qualquer dispositivo de áudio.

Se você tem um amplificador de última geração conectado a alguns alto-falantes de gabinete da velha escola - mas deseja a conveniência de streaming sem fio de seu iPhone e Mac - este pode ser o gadget para você.

É um dispositivo de aparência bastante simples com uma porta USB-C de um lado para alimentação, com uma saída analógica de 3,5 mm e uma saída de áudio ótica digital ao lado do outro lado.

Você pode conectá-lo a um amplificador / receptor, alto-falante ativo / amplificado ou sistema de barra de som / home theater. Claro, como ele não é um amplificador amplificado, você não pode conectá-lo a um alto-falante passivo.

Uma vez conectado e ligado, você pode transmitir música diretamente para ele do seu iPhone, e ele fará parte automaticamente do seu sistema AirPlay para várias salas.

Portanto, se você tiver HomePods espalhados pela casa ou outras caixas de som equipadas com AirPlay, ele aparecerá na sua lista de opções disponíveis.

Para aqueles que estão se perguntando se ele pode suportar Lossless da Apple Music , a resposta é sim, pelo menos em teoria. Pedimos à Belkin para confirmar se é compatível ou não e faremos a atualização se obtivermos uma resposta.

Ele suporta taxas de amostragem de até qualidade de CD de até 16 bits / 44,1 kHz, o que não é ruim para streaming, mas não o suficiente para ser considerado sem perdas de alta resolução.

O Belkin Soundform Connect estará disponível em junho. No Reino Unido, custará £ 89,99 e nos EUA, $ 99.

Quando é a Black Friday 2021? As melhores ofertas da Black Friday nos EUA estarão bem aqui Por Maggie Tillman · 7 Dezembro 2020 Ah, esta é a temporada novamente. A época das liquidações de Natal!

squirrel_widget_4614803

Escrito por Cam Bunton.