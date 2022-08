Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Apple Beats se uniu à Kim Kardashian para lançar um par temático de fones de ouvido sem fio Beats Fit Pro chamado Beats Fit Pro True Wireless Earbuds - Edição Especial Kim K. A nova colaboração Beats x Kim está disponível em cores neutras de marca por kim que podem "se misturar ou se destacar" porque são tons de carne, de acordo com Kardashian.

Além de sua estética exterior, eles são idênticos ao Beats Fit Pro normal. Em nossa revisão dos fones de ouvido sem fio, dissemos que eles são compactos, têm muitas características úteis e são suficientemente seguros para serem usados durante todas as suas sessões de treino. Emparelhados com som agradável e recursos inteligentes como ANC (Active Noise-cancelling), Spatial Audio, detecção no ouvido e a bondade do chip H1 da Apple, estes fones de ouvido não são mais inteligentes para usuários de iPhone e aqueles com múltiplos produtos Apple.

De muitas maneiras, o Beats Fit Pro é essencialmente para pessoas que desejam o cancelamento de ruído ativo de nível Pro dos AirPods, mas para treinos. E a versão Beats x Kim é obviamente para os fãs do empresário.

Os modelos Beats x Kim estarão disponíveis através da loja online da Apple no dia 16 de agosto de 2022 no 10 ET. Eles custarão o mesmo que os Beats Fit Pro normais (cerca de US$ 200) nos EUA, Reino Unido, Canadá, França, Alemanha e Japão.

Eles serão lançados nas lojas de varejo no dia seguinte, mas as vendas físicas são restritas a 10 lojas Apple, incluindo a 5th Avenue, Regent Street e Champs-Elysees. Elas também estarão em lojas de departamento de ponta como Selfridges no Reino Unido e SSENSE no Canadá. Você também pode comprar através da Amazon na América do Norte ou WeChat na China.

Onde quer que sejam vendidos, eles estarão disponíveis nas cores Moon, Dune ou Earth.

Melhores fones de ouvido sem fio 2022: Opções Bluetooth superiores da Sony, Bowers e Wilkins, Bose e mais Por Conor Allison · 23 Junho 2022 Quer você esteja procurando por características de primeira ou de segunda mão, favorecendo características de primeira linha ou sua carteira, nós

Escrito por Maggie Tillman.