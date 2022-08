Bate para liberar o Fit Pro em três novas cores?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Uma nova fuga sugere que o Beats poderia estar trabalhando em três novas cores para seus fones de ouvido Fit Pro e - olhando para essas três cores - parece que elas poderiam muito bem ser projetadas para se misturarem com tons de pele.

As três cores - chamadas Mica, Ochre e Umber - são tons de pele muito neutros, pelo menos quando comparadas com os modelos brancos, pretos, vermelhos e roxos de pedra atualmente oferecidos pela popular marca de áudio.

Com estas cores particulares pode significar que os já de baixo perfil dos fones de ouvido se misturarão mais perfeitamente e os farão sobressair ainda menos do que já se destacam, o que algumas pessoas desejam - particularmente durante as chamadas de vídeo.

Se essa é ou não a verdadeira razão pela qual o Beats parece estar pronto para lançar essas novas cores ainda não foi visto, pode ser apenas que a empresa queira lançar três novas cores neutras, da moda e não tem nada a ver com o tom de pele.

Isso se - é claro - a empresa as liberar. As imagens e ativos foram encontrados por @aaron613 no Twitter, sem mais informações além das cores propriamente ditas.

Infelizmente, não temos um cronograma para o lançamento, então teremos que esperar para ver se este se resolve.

Escrito por Cam Bunton.