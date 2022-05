Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Beats anunciou uma nova colaboração com a marca de moda com sede em Amsterdã Daily Paper. Juntos, eles lançarão um conjunto de edições especiais do Beats Studio Buds como parte da coleção de primavera/verão 2022 do Daily Paper.

A edição especial Buds apresenta um design arrojado coberto de grafite que se une aos desenhos de roupas da marca para a nova coleção.

Toda a linha é fortemente influenciada pela cena hip-hop e graffiti dos anos 80 e 90 da cidade de Nova York, e se você já quis que seus fones de ouvido parecessem um carro de metrô vandalizado, então agora é sua chance.

O Studio Buds nos impressionou quando os revisamos no ano passado, oferecendo preços competitivos, boa compatibilidade entre os aparelhos Android e Apple e excelente som.

Por que os fones de ouvido Philips Go são perfeitos para esportes e exercícios Por Pocket-lint International Promotion · 25 Maio 2022

Esta versão de edição especial mantém tudo o que adoramos na versão padrão, mas acrescenta um design arrojado, juntamente com embalagens temáticas e um decalque de co-marcas na caixa.

Esta não é a primeira vez que o Daily Paper e Beats unem forças, em 2021, junto com o Black in Fashion Council, a dupla lançou uma bolsa de tie-die sustentável para o Beats Flex, para celebrar o Dia da Terra.

Se você estiver interessado na edição especial Beats Studio Buds, eles estarão disponíveis a partir de quinta-feira, 26 de maio, às 12h CEST, nas principais lojas do Daily Paper em Amsterdã, NYC e Londres.

Eles também estarão disponíveis no site do Daily Paper pelo preço de $149,95 / £129,95 / EUR149,95

Escrito por Luke Baker.