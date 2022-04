Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Beats anunciou novas cores de seus populares fones de ouvido sem fio Studio Buds. Já disponíveis em Preto, Branco e Vermelho Beats, os fones de ouvido sem fio estão sendo introduzidos em Rosa do pôr-do-sol, Azul Oceano e Cinza da Lua.

As novas opções de cores apresentam o mesmo design e características que os originais Beats Studio Buds, embora os Beats tenham acrescentado algumas características para usuários Android ao mesmo tempo em que o lançamento das novas cores.

Similar aos recursos já oferecidos aos usuários iOS, aqueles que utilizam o Beats Studio Buds com um dispositivo Android verão um recurso "Locate My Beats" adicionado ao aplicativo Beats, juntamente com os widgets do produto.

Ele permitirá aos usuários do Android localizar seus fones de ouvido, acessar informações sobre a duração da bateria e controlar os modos de escuta diretamente de seu dispositivo. Os usuários da Apple já podem localizar suas batidas através do aplicativo Find My.

Os modos de escuta incluem o Cancelamento Ativo de Ruído, bem como um modo Transparência. Os Beats Studio Buds oferecem até 8 horas de tempo de escuta, que é aumentado para 24 horas se você levar em conta o estojo de carga de bolso.

Os Beats Studio Buds também vêm com recursos como Combustível Rápido que vê uma carga de cinco minutos entregar uma hora de bateria, carregamento USB-C e são resistentes ao suor IPX4 e à água. Os usuários Apple podem ativar as mãos livres do Siri dizendo "Hey Siri", como AirPods, e há emparelhamento de um toque tanto para telefones Apple quanto para Android.

Os Beats Studio Buds estarão disponíveis nas novas cores Sunset Pink, Ocean Blue e Moon Gray a partir de 12 de abril por £129,99 no Reino Unido. Nos EUA, os Beats Studio Buds são $149,99.

Escrito por Britta O'Boyle.