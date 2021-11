Beats Fit Pro Official, completo com aleta intra-auricular e ANC

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Beats anunciou oficialmente um novo par de fones de ouvido sem fio verdadeiros que oferecem uma espécie de cruzamento entre os Powerbeats lançados há alguns anos e os Studio Buds lançados no início deste ano.

A ideia do Fit Pro é oferecer um par de botões pequenos e compactos (como o Studio Buds), mas com um encaixe seguro que os torna mais práticos durante o exercício . Além disso, ao contrário dos Powerbeats, estes têm cancelamento de ruído ativo.

Esse ajuste seguro é fornecido pelo que Beats chama de ponta de asa. Esta barbatana flexível se projeta para fora do fone de ouvido e se prende à parte interna da orelha para mantê-la no lugar, de modo que você possa levar os botões para correr ou para a academia, e eles não cairão.

Os botões também são resistentes à água com classificação IPX4, o que essencialmente significa que eles são à prova de respingos e devem sobreviver se você suar neles ou se for pego pela chuva enquanto corre.

O Beats Fit Pro também tem ANC (Cancelamento Ativo de Ruído) e existem três modos de audição que você pode usar com ele. Você pode ter o ANC ligado para bloquear o ruído externo ou ativar o modo Transparência para ouvir o que está acontecendo ao seu redor com mais clareza. Você também pode desligar os dois e usar o recurso Adaptive EQ.

Como todos os fones de ouvido anteriores com cancelamento de ruído da Beats, o Fit Pro pode ajustar o cancelamento de ruído em tempo real, examinando constantemente o ruído ambiente ao seu redor e adaptando o ANC para funcionar naquele ambiente.

A Beats - sendo uma empresa da Apple - também tem acesso à tecnologia da Apple e, neste caso, isso significa que os novos buds têm o chip H1 dentro para facilitar a troca e emparelhamento entre dispositivos. Além disso, eles são equipados com suporte para o recurso Spatial Audio da Apple Music , incluindo a capacidade de rastreamento de cabeça que mantém a música em alguma posição conforme você vira sua cabeça.

O Fit Pro também possui um sensor de detecção de pele para saber quando eles estão em seus ouvidos e, em seguida, os usa para reproduzir e pausar a música automaticamente ao inseri-los ou removê-los.

Quanto à duração da bateria, o Beats reivindica até 6 horas de tempo de escuta fora do case quando os modos ANC / Transparência estão ligados, com mais 21 horas no case de carregamento. Com esses modos desabilitados e Adaptive EQ ativado, você terá 7 horas de tempo de escuta e 30 horas no case, dando a você até 37 horas no total.

O Beats Fit Pro está disponível para compra nos Estados Unidos a partir de 5 de novembro em quatro cores: Preto, Branco, Cinza Sage e Roxo Stone, e custará $ 199,99.

