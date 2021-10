O Beats Fit Pro vazou: botões de fitness com ANC serão lançados em breve

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Tendo lançado seu primeiro par de botões TWS com cancelamento de ruído no início do ano, parece que a Beats está prestes a lançar outro. Mas, desta vez, a empresa está procurando construir sua reputação de criar fones de ouvido que sejam ótimos para malhar.

Se os vazamentos forem verdadeiros, a Beats está configurada para lançar um par de botões chamados Beats Fit Pro, e terá um design semelhante aos botões Beats Studio .

Isso significa um botão oval compacto com uma ponta de silicone e um botão em forma de pílula do lado de fora. Exceto, parece que esta parte dos fones de ouvido se estenderá para formar uma asa / aleta dentro da orelha para segurá-la com mais segurança.

O vazamento foi publicado pela primeira vez pela 9to5Mac em um relatório que também inclui renderizações de impressão de alta resolução do produto. Eles mostram os botões em branco, cinza, preto e rosa / roxo.

Segundo fonte do site, os fones de ouvido virão com ANC (Active Noise Canceling) e contarão com o chip H1. Isso significa que - ao contrário dos Studio Buds - você poderá emparelhá-los em vários produtos Apple.

Os fones de ouvido também devem suportar "Hey Siri", permitindo que você ative o assistente do iPhone sem a necessidade de pressionar e segurar um botão.

Espera-se que o Fit Pro também tenha uma duração de bateria decente. Alega-se que eles duram 6 horas com uma carga completa com ANC ou Modo de Transparência habilitado, ou 7 horas com eles desligados.

O estojo de carregamento - que supostamente se parece mais com o case do Powerbeats Pro - terá mais 27-30 horas de bateria, o que pode significar que o Beats Fit Pro estará entre os botões TWS mais duradouros disponíveis.

Como o Studio Buds, espera-se que o Fit Pro ofereça emparelhamento rápido no iOS e no Android e, com o Google Fast Pair, mostre os níveis de bateria e suporte para Encontre Meu Dispositivo.

Há rumores de que o Beats Fit Pro será lançado durante a primeira semana de novembro e estará disponível para compra logo depois.

