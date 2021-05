Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os Beats Studio Buds, ainda a serem anunciados, da Apple apareceram em registros regulatórios , código beta , vazamentos de imagem e agora ... no LeBron James.

A estrela do Lakers compartilhou algumas postagens no Instagram (como notado pela primeira vez por MacRumors ) dele mesmo vestindo um par de orelhas internas sem fio que se parecem muito com os próximos Beats Studio Buds. É certo que é difícil dizer que marca de fones de ouvido ele está usando, mas se você aumentar o zoom ultra perto e acontecer de ser um fã de produtos Beats com olhos de águia, pode estar convencido de que esses são os próximos botões sem fio da Beats.

Veja esta postagem no Instagram Uma postagem compartilhada por LeBron James (@kingjames)

Não vamos esquecer também que LeBron James já apoiou e promoveu o Beats no passado. Em 2008, durante as Olimpíadas , Beats deu a ele um par de fones de ouvido, que então pediu à empresa que equipasse toda a equipe olímpica de basquete dos Estados Unidos antes de partirem para Pequim. LeBron James também é um bom amigo do Dr. Dre e já estrelou comerciais da Beats no passado. Some tudo e ele é um fã de Beats.

Então, se ele está realmente usando fones de ouvido Beats inéditos em suas postagens, não seria surpreendente. Suspeitamos que um anúncio seja iminente, no entanto, dada a frequência com que eles vazaram e, aparentemente, agora estão sendo vistos nos ouvidos dos atletas.

Escrito por Maggie Tillman.