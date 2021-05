É assim que se parecem os próximos Beats Studio Buds da Apple

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há rumores de que a Beats, de propriedade da Apple, está desenvolvendo um novo par de fones de ouvido sem fio chamados Beats Studio Buds. Eles foram vistos recentemente nos arquivos da Comissão Federal de Comunicação dos Estados Unidos. Agora, imagens da vida real dos fones de ouvido surgiram online.

MySmartPrice compartilhou imagens que vazaram dos Beats Studio Buds, proporcionando uma visão melhor do design. A caixa é ilustrada, com as pontas de silicone e componentes internos ausentes. O case oval que carregará os Studio Buds também não é mostrado, mas foi descoberto anteriormente no código iOS 14.6. Como você pode ver nas imagens, os fones de ouvido se parecem com o que se espera do AirPods Pro 2.

Os fones de ouvido têm basicamente um design menor, sem hastes. Para efeito de comparação, o Powerbeats Pro, os fones de ouvido mais populares da Beats, ganchos de ouvido esportivos.

Há rumores de que a Apple está atualizando sua linha de AirPods este ano também - com um modelo de segunda geração que poderia seguir a rota do Galaxy Bud , eliminando a haste e oferecendo uma forma arredondada. Também foi alegado que eles poderiam vir em duas opções de tamanho. A Apple também está desenvolvendo AirPods 3 com hastes encurtadas. Eles provavelmente ficarão entre o AirPods 2 e o AirPods Pro .

Como os registros da FCC geralmente precedem os anúncios oficiais em poucos dias ou semanas, suspeitamos que a Apple anunciará os Beats Studio Buds em breve. Lembre-se de que sua marca Beats não lançou nada de novo desde o Beats Flex no outono passado.

Escrito por Maggie Tillman.