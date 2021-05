Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Beats, de propriedade da Apple, parece estar preparando um novo par de fones de ouvido de última geração, conforme evidenciado pelos documentos da Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos.

A Beats não lançou nada de novo desde o Beats Flex no outono passado. Mas agora, ela entrou com o " Beats Studio Buds " no banco de dados da FCC sob os números de modelo A2512 e A2513. Os fones de ouvido apresentam um design menor sem haste, o que significa que serão muito diferentes do Powerbeats Pro.

Para ser honesto, esses novos arquivos da FCC não revelam nada que já não soubéssemos. Lembre-se de imagens dos fones de ouvido recentemente apresentadas em versões beta do iOS e tvOS . E o código beta sugeriu que eles incluirão cancelamento de ruído, um recurso que falta em todos os fones de ouvido Beats existentes.

Como os registros da FCC geralmente precedem os anúncios oficiais em poucos dias ou semanas, suspeitamos que a Apple anunciará os Beats Studio Buds em breve.

A Apple também deve atualizar seus fones de ouvido AirPods ainda este ano, com um novo modelo de AirPods 3 que virá com hastes mais curtas. Algumas das imagens que vazaram até agora indicam que seu design ficará entre o AirPods 2 e o AirPods Pro. Você pode ler mais sobre os próximos fones de ouvido aqui .

Escrito por Maggie Tillman.