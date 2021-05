Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Beats, de propriedade da Apple, parece estar preparando um novo par de fones de ouvido de última geração, como fica evidente pelos vazamentos do software beta da Apple.

MacRumors avistou imagens de “Beats Studio Buds” nas últimas versões beta do iOS e tvOS . 9to5Mac também encontrou imagens do estojo de carregamento, bem como animações do sistema dos fones de ouvido. Os fones de ouvido na foto parecem diferentes do Powerbeats Pro , pois apresentam hastes diagonais em vez de ganchos.

9to5Mac disse que o código relacionado aos fones de ouvido sugere que eles incluirão cancelamento de ruído, um recurso que falta em todos os fones de ouvido Beats existentes.

Como essas imagens e animações foram descobertas nas compilações do "candidato a lançamento" das próximas atualizações de software da Apple, talvez isso signifique que a Beats irá anunciar os Beats Studio Buds em breve. Lembre-se de que a empresa não lançou nada de novo desde o lançamento do Beats Flex no outono passado.

A Apple também deve atualizar seus fones de ouvido AirPods ainda este ano, com um novo modelo de AirPods 3 que virá com hastes mais curtas. Algumas das imagens que vazaram até agora indicam que seu design ficará entre o AirPods 2 e o AirPods Pro. Você pode ler mais sobre os próximos fones de ouvido aqui .

Também temos um guia sobre os melhores fones de ouvido:

Escrito por Maggie Tillman.