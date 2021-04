Como encontrar fones de ouvido Beats perdidos e rastreá-los

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Beats, de propriedade da Apple, tem vários fones de ouvido em seu portfólio , alguns dos quais com chip H1 ou W1, permitindo alguns dos excelentes recursos convenientes oferecidos pelos AirPods da própria Apple .

Os fones de ouvido Beats com chip W1 ou H1 - como o Powerbeats Pro - não são apenas muito fáceis de configurar com um dispositivo iOS, mas com o iOS 14.5 , eles também são muito mais fáceis de localizar e rastrear.

Veja como encontrar e rastrear fones de ouvido Beats perdidos.

Se você tiver um par de fones de ouvido Beats com o chip H1 ou W1, como Powerbeats Pro, Studio 3 Wireless ou Beats Flex, e estiver executando o iOS 14.5 ou posterior em seu iPhone ou iPadOS 14.5 ou posterior em seu iPad, você pode use o aplicativo Find My da Apple para localizar seus fones de ouvido Beats, como faria com AirPods ou outros dispositivos Apple conectados ao seu ID Apple.

Siga as etapas abaixo para localizar e rastrear seus fones de ouvido Beats perdidos:

Certifique-se de que seus fones de ouvido Beats já tenham sido configurados com seu iPhone ou iPad Abra o aplicativo Apple Find My - é um fundo cinza com um grande círculo verde e um menor círculo azul dentro Toque na guia Dispositivos na parte inferior Deslize de baixo para cima para revelar sua lista de dispositivos Qualquer fone de ouvido Beats compatível que tenha sido configurado anteriormente aparecerá na lista

Se você tocar em seus fones de ouvido Beats perdidos na lista, poderá ver a última localização, obter instruções para esse local e reproduzir som para tentar encontrá-los.

Todos os fones de ouvido Beats com chip W1 ou H1 da Apple são compatíveis com o aplicativo Find My. Você encontrará uma lista destes abaixo:

Beats Studio 3 Wireless

Beats Solo Pro

Beats Solo 3 Wireless

Beats Flex

Powerbeats 4

Powerbeats Pro

BeatsX

Se você tiver um par de fones de ouvido Beats sem o chip W1 ou H1 da Apple a bordo, será necessário localizar o número de série dos fones de ouvido Beats e entrar em contato com o suporte da Apple para tentar localizá-los.

O número de série pode estar no recibo original ou na caixa original. Você pode então entrar em contato com o Suporte da Apple por telefone ou chat .

A resposta para isso é sim e não. Se você perder um fone de ouvido Beats Powerbeats Pro ou o estojo de carregamento, a Apple substituirá o item perdido mediante o pagamento de uma taxa. Então sim, é possível conseguir uma troca, mas a troca não é gratuita, mesmo que seja mais barata do que comprar um novo par.

Um fone de ouvido Powerbeats Pro de reposição pode ser substituído por £ 102,44 no Reino Unido. Um estojo de carregamento Powerbeats Pro também pode ser substituído por £ 102,44 no Reino Unido.

