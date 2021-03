O Beats Powerbeats Pro terá o suporte Find My com iOS 14.5

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O aplicativo Find My da Apple permite que os usuários localizem seus dispositivos, bem como seus amigos, e definam suas próprias preferências de localização. O lançamento do iOS 14.5 trará suporte para fones de ouvido Beats PowerBeats Pro na seção de dispositivos.

Apesar dos Beats PowerBeats Pro - e outros fones de ouvido Beats com o chip H1 ou W1 - apresentarem muitos dos mesmos recursos de conveniência dos AirPods , atualmente os usuários precisam entrar em contato com o Suporte da Apple se perderem um de seus fones de ouvido PowerBeats Pro em vez de abrir o aplicativo Find My para localize-os, como você pode com AirPods.

A atualização do software iOS 14.5 - que deve ser lançada em breve - permitirá aos usuários acionar um som do aplicativo Find My para localizar seus PowerBeats Pro, como AirPods. Há alegações de que o software também trará suporte para o Beats Flex .

A atualização deve trazer vários outros recursos também, tornando-a a maior desde que o iOS 14 chegou em setembro. Os usuários do Apple Watch poderão desbloquear seus iPhones usando uma máscara quando a atualização chegar, os usuários terão a capacidade de selecionar um serviço de música padrão e novos emojis também estão chegando.

A Apple não detalhou quando a atualização do iOS 14.5 será lançada, mas ela está atualmente na fase beta de desenvolvedor, sugerindo que não deve demorar muito. Você pode ler nosso recurso separado sobre o que mais está vindo com o iOS 14.5 aqui .

Escrito por Britta O'Boyle.