(Pocket-lint) - A Beats revelou sua última edição especial de cores e, desta vez, é um par de Powerbeats que brilha no escuro de aparência incrível, lançado em colaboração com a marca de moda de Tóquio, Ambush.

Em termos de forma e material, as Ambush Powerbeats são iguais ao modelo normal , mas a diferença está no acabamento. Há o impressionante logotipo b vermelho contrastando com o acabamento luminescente e a marca ousada Ambush na lateral do fone de ouvido, dando-lhe aquele visual distinto.

Há também uma bolsa gratuita que também apresenta a mesma marca conjunta e um logotipo que brilha no escuro.

Mas é quando você liga as luzes que fica realmente interessante, pois o cabo e a caixa de plástico dos fones de ouvido brilha no escuro. Além de parecer legal, isso pode até ajudá-lo a ficar mais visível conforme as noites e manhãs mais escuras se aproximam durante o inverno.

Em um vídeo no canal do Beats no YouTube , a proprietária do Ambush, Yoon Ahn, diz que a inspiração para o design brilhante veio de sua cidade no Japão, onde as luzes da rua brilham à noite.

As especificações e o desempenho são iguais aos dos Powerbeats regulares, então você obtém o mesmo chip Apple H1 interno, permitindo uma conexão fácil para usuários de iPhone e alternando entre dispositivos iCloud.

Além disso, a bateria dura 15 horas e a tecnologia Fast Fuel oferece 1 hora de reprodução de música com uma carga de cinco minutos.

A Powerbeats Ambush Special Edition estará à venda na Selfridges, End Clothing, Apple e Ambush Design no Reino Unido a partir de 18 de novembro com - talvez - a única desvantagem sendo esta colaboração especial de designer significar que custam mais. Eles custarão £ 169,95, em vez de £ 129,00 do modelo não Ambush.

Escrito por Cam Bunton.