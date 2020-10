Beats Flex é uma continuação acessível do Beats X

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Beats lançou um novo par de fones de ouvido flexíveis no estilo fita para o pescoço, chamados de Beats Flex, e esses são os fones de ouvido sem fio mais acessíveis da empresa até o momento.

O Flex se inspira muito em seu antecessor - o Beats X - construindo os fones de ouvido em um colar macio e flexível que fica em volta do pescoço e ombros, enquanto as pontas ficam dentro das orelhas.

Eles compartilham muitos recursos semelhantes. Por exemplo, o Beats Flex será reproduzido e pausado automaticamente quando você encaixar os fones de ouvido, semelhante ao OnePlus Bullets Wireless . Ajustados juntos, a música pausa, mas destaque-os e coloque-os em seus ouvidos e a música recomeça.

Novos drivers acústicos desenvolvidos na Apple garantem que o som tenha melhorado, com um microfone atualizado para garantir que todas as chamadas de voz também sejam mais claras. E há o carregamento por USB tipo C. Não há porta Lightning ou porta micro USB à vista.

A Beats diz que o cabo Flex-Form é muito leve, fácil de usar e super simples de enrolá-lo e colocá-lo na bolsa, bolsa ou bolso.

Claro, eles possuem Bluetooth, mas também o chip Apple W1 que apareceu pela primeira vez nos produtos Beats há cerca de três anos. Não é o chip H1 avançado que fez o seu caminho para os novos fones de ouvido AirPods e Beats , mas é usado para otimizações semelhantes.

Este chip habilita o conveniente recurso de emparelhamento instantâneo quando você tem um iPhone. Basta ligá-los perto do seu iPhone e você obterá um gráfico pop-up fácil na tela para conexão. Além do mais, ele é emparelhado automaticamente com qualquer outro dispositivo Apple vinculado à mesma conta iCloud assim que você fizer isso.

Os usuários do Android também poderão usar os fones de ouvido emparelhando via Bluetooth normalmente e usando o aplicativo Beats da Play Store para manter o firmware atualizado.

Ele pode durar 12 horas com carga completa, o que deve ser suficiente para a maioria das pessoas, e com uma carga de combustível rápido de 10 minutos você pode obter 1,5 horas de uso.

Em seu foco contínuo em embalagens renováveis, Beats disse que o Flex é enviado em uma embalagem que contém a menor quantidade de plástico de qualquer uma de suas caixas de varejo até o momento, e é composta por 87% de materiais à base de fibra. A fibra na caixa é feita de madeira reciclada, com a bandeja do produto na caixa feita de papel facilmente reciclável.

Como mencionamos no início, esses são os novos fones de ouvido sem fio mais baratos da Beats até hoje. O Beats Flex estará à venda a partir de 21 de outubro a um preço de apenas US $ 49,99 nos EUA e £ 49 no Reino Unido.

Eles estarão inicialmente disponíveis em Beats Black e Citrus Yellow, com Smoke Gray e Flame Blue chegando no início do próximo ano.

Escrito por Cam Bunton.