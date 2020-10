Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A venda anual da Amazon, Prime Day, começou nos EUA. A promoção deste ano teve um corte de preço em um de nossos fones de ouvido de treino favoritos, o Powerbeats Pro da Beats, da Apple .

Os membros do Amazon Prime podem marcar um ótimo conjunto de fones de ouvido de treino com os fones de ouvido sem fio Powerbeat Pro. Em nossas análises , achamos que eles eram melhores do que os AirPods e a escolha óbvia para quem procura um fone de ouvido para exercícios. Os Powerbeats Pro são resistentes ao suor e oferecem nove horas de bateria. Eles são executados no chip Apple H1 e usam Bluetooth Classe 1 para alcance estendido.

Esta oferta é oferecida em duas cores: Preto e Marfim.

Os membros principais podem obter os Powerbeats por US $ 174,95 na Amazon US , 30% do preço normal de US $ 249,99. Para ver como eles se comparam a outros fones de ouvido de treino disponíveis para compra, consulte nosso guia detalhado aqui .

Prime Day é a venda anual da Amazon, exclusiva para membros Prime que assinam o Amazon Prime . Este ano, os membros Prime nos EUA, Reino Unido e vários outros países ao redor do mundo podem ter acesso a milhares de descontos em toda a Amazon de 13 a 14 de outubro. A Pocket-lint está destacando todas as melhores ofertas para os membros Prime dos EUA e do Reino Unido nas seguintes rodadas:

Também temos um guia sobre dicas, truques e hacks de compras na Amazon aqui .

Escrito por Maggie Tillman.