Novas cores impressionantes do Powerbeats Pro recebidas e ficam ótimas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Beats anunciou que seus fones de ouvido mais populares - o Powerbeats Pro - estão sendo disponibilizados em várias cores novas, bem a tempo do verão.

Os rumores sugeriram que novas cores estavam a caminho, e o anúncio de hoje confirma sua existência. Essas cores, por nome, são Amarelo Primavera, Rosa Nuvem, Vermelho Lava e Azul Geleira.

Inicialmente, o Powerbeats Pro estava disponível em algumas cores bastante neutras, como preto, marinho, marfim e uma azeitona escura. O último lote atualiza a gama com um toque de brilho e diversão.

O amarelo da primavera tem uma tonalidade quase verde, enquanto o Cloud Pink e o Glacier Blue são tons pastel e o Lava Red, bem, é brilhante como você gosta com um tom de laranja jogado para diferenciá-lo do vermelho liso.

Em termos de recursos, nada mudou para o Powerbeats Pro com esta nova seleção. Você obtém o mesmo design confortável e seguro, a mesma qualidade de som e duração da bateria.

Isso significa que você recebe até 9 horas de reprodução de música com uma única carga, além de mais de 24 horas adicionais no estojo de carregamento. Há também o chip H1 que permite o emparelhamento fácil com dispositivos iOS e significa que eles são emparelhados instantaneamente com qualquer outro produto da Apple conectado à mesma conta do iCloud.

Isso não significa que você não pode usá-los com um telefone Android ou outra fonte de música. Você pode emparelhá-los como faria com qualquer outro par de fones de ouvido Bluetooth.

Eles ainda são nossa principal opção para fones de ouvido para exercícios, graças à forma como se encaixam e ao som e à duração da garantia da bateria.

Se você quiser pegar uma dessas novas cores, poderá adquiri-las a partir de 9 de junho na Apple ou em outros revendedores autorizados pelo preço normal de £ 219,95.

