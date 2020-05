Gostaríamos muito de ver o Powerbeats Pro nessas novas cores.

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Um novo boato, de uma fonte que parece bastante instável, sugere que o Beats está prestes a revelar uma nova onda de cores para o Powerbeats Pro , e realmente queremos que seja verdade.

O post afirma que devemos esperar que o Cloud Pink, o Glacier Blue, o Spring Yellow e o Lava Red cheguem às prateleiras das lojas em um futuro próximo e - se for verdade - adicionariam uma aparência nova e brilhante à linha existente.

Após o boato, Parker Ortolani montou uma representação da aparência dessas novas cores e depois compartilhou no Twitter, e estamos aqui para isso.

O esquema de cores atual do Beats apresenta principalmente cores escuras como verde marinho, preto e verde musgo. Essa nova gama vívida adicionaria um pouco de impulso a essa programação.

Agora, embora não tenhamos certeza da validade da fonte original , há alguma evidência real de que a Beats lançará um par atualizado do Powerbeats Pro em breve, e espera-se que pouco mude entre a faixa original e a nova.

Uma listagem da FCC foi publicada recentemente e mostra claramente um par de fones de ouvido Beats Powerbeats Pro nas imagens. Dado que só se passaram cerca de 12 meses desde o lançamento original, seria improvável que fosse uma grande atualização. E as imagens mostram um produto praticamente idêntico aos fones de ouvido lançados.

Também vale a pena notar que não é diferente do Beats lançar novas cores para coincidir com as novas estações, já que os fones de ouvido da empresa há muito procuram itens de moda e produtos de áudio. Doze meses em um ciclo de vida definitivamente parecem um bom momento para renovar a oferta com uma nova lambida de tinta.