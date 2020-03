O Beats Powerbeats 4 é um novo par de fones de ouvido para exercícios com bateria ainda melhor

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Beats lançou um novo par de fones de ouvido para exercícios. Eles são chamados Powerbeats 4 e partem de onde o Powerbeats 3 parou, trazendo um design refinado e uma bateria melhor para o passeio.

Como o verdadeiro Powerbeats Pro sem fio , o novo Powerbeats 4 tem um design melhor esculpido para caber no ouvido do que o anterior Powerbeats 3. Existem menos ângulos agudos, mais arredondamentos e canais para ajudar a água e o suor a deslizarem.

Nessa nota, os novos fones de ouvido também são resistentes ao IPX4 contra respingos, o que significa que eles devem sobreviver às sessões de ginástica mais suadas ou correr em dias de chuva.

Esses fones de ouvido sem fio não são verdadeiros, mas, como na terceira geração, eles têm um cabo para conectar os dois fones de ouvido, exceto que agora o cabo é mais arredondado para ajudar a garantir que não fique preso na nuca.

Talvez o mais importante seja que o módulo de controle remoto foi removido do cabo e, em vez disso, os fones de ouvido adotaram os mesmos botões do Powerbeats Pro, o que significa uma sensação mais equilibrada e os torna muito mais fáceis de usar.

Como é habitual em qualquer um dos produtos de áudio recentes da Apple e da Beats , existe um chip H1 que ajuda a tornar o uso da bateria mais eficiente, além de facilitar o emparelhamento com dispositivos iOS, o emparelhamento automático com todos os seus produtos Apple e o suporte "Hey Siri" .

Você também obtém uma vida útil da bateria melhor - como mencionado anteriormente. Especificamente, são 15 horas de reprodução de música versus 13 horas do seu antecessor.

Você poderá comprá-los nos EUA por US $ 149 em vários pontos de venda, a partir de 18 de março, com opções de cores vermelho, branco e preto disponíveis no lançamento.

No Reino Unido, eles são lançados no mesmo dia por £ 129,95, o que é significativamente mais barato que o verdadeiro Powerbeats Pro sem fio e o Powerbeats 3 anterior.