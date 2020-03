Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Beats by Dre anunciará em breve seus fones de ouvido Powerbeats 4 Wireless, se o último vazamento for alguma indicação.

Especificações e uma tonelada de imagens apareceram on-line no maior vazamento nos fones de ouvido esportivos ainda.

Aparecendo anteriormente no iOS 13.3.1 e em um arquivo da FCC , as supostas fotos de imprensa do Powerbeats 4 confirmam que o design será um pouco mais redondo em comparação com o Powerbeats 3 Wireless do ano passado.

A marca Beats, de propriedade da Apple, também optou pelo mais recente chip sem fio H1, como também encontrado no AirPods Pro. Segundo informações, isso fornecerá ao Powerbeats 4 uma conexão mais estável em relação ao seu antecessor.

O cabo da fita para o pescoço também é ligeiramente modificado.

1/3 Beats by Dre

Em termos de especificações, além de melhor suporte para a Siri, graças ao chip H1, os novos fones de ouvido terão uma vida útil da bateria melhorada. O WinFuture - que também postou toda a linha de imagens - afirma que elas durarão 15 horas com uma única carga. Isso é de 12 horas no modelo existente.

Eles também suportam carregamento rápido, com 60 minutos de reprodução disponíveis após apenas cinco minutos de tempo de carregamento.

O Powerbeats 4 estará disponível em vermelho, branco ou preto, embora a data exata de lançamento e o preço ainda não tenham sido revelados.