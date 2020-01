Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Beats anunciará seus próximos fones de ouvido sem fio nas próximas semanas, se houver novas informações encontradas no iOS 13.3.1.

Os fones de ouvido sem fio Beats Powerbeats 4 foram vistos pela primeira vez no iOS 13.3 em dezembro , mas uma imagem mostrando o novo design foi descoberta à espreita na última atualização da Apple - iOS 13.3.1, lançado ontem.

Ele mostra uma atualização no Powerbeats 3, que alinha o novo modelo com o verdadeiro equivalente sem fio do Powerbeats Pro - esteticamente falando, pelo menos.

Esperamos plenamente que o Powerbeats 4 tenha o mesmo tipo de fita para o pescoço amarrada que seu antecessor, com conectividade Bluetooth semelhante e fácil pareamento com dispositivos Apple.

Além do fone de ouvido similar e mais fluido, acredita-se que os fones de ouvido da próxima geração conterão o chip H1 da Apple e o suporte "Hey Siri". O último também foi sugerido na descoberta anterior do iOS 13.3.

Em termos de data de lançamento, nada foi mencionado até agora, embora devamos admitir que esperávamos uma atualização por volta dessa época. Analisamos o Powerbeats 3 no final de fevereiro, portanto é muito provável que a Beats revele o modelo de substituição em breve.

Traremos mais informações à medida que descobrirmos.