Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A linha de fones de ouvido mais popular da Beats - e uma das linhas de fones de ouvido mais populares de qualquer empresa em qualquer lugar - está obtendo um desconto de 40 por cento em uma negociação antecipada da Black Friday.

Especificamente, o Solo 3 Wireless, que foi recentemente substituído pelo Solo Pro, agora está disponível por um preço baixo.

Você pode obter um par de Solo 3 Wireless pelo preço super baixo de apenas $ 119,95, que é $ 80 de desconto no RRP original de $ 119,95 .

Por esse preço, você terá a opção de cores de Preto, Prata, Marinho, Vermelho e Ouro Rosa, mas o amarelo tem uma economia de apenas 25%.

Solo 3 Wireless foi um dos primeiros produtos de áudio Beats a apresentar o mesmo chip W1 que alimentava os AirPods originais.

O chip ajuda na otimização da bateria, de modo que você pode obter até 40 horas de reprodução de música e obter a conveniência de fácil emparelhamento com iPhones. E como existe o processador W1, depois de emparelhado com um de seus dispositivos Apple, ele é emparelhado automaticamente com os outros.

Nos E.U.A? Confira nossa página de negócios da Black Friday e da Cyber Monday nos EUA.

No Reino Unido? Confira nossa página de negócios da Black Friday e da Cyber Monday no Reino Unido.

Escrito por Cam Bunton.