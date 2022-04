Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os fones de ouvido de alta qualidade da Bang & Olufsen estão mudando, com o Beoplay EX - que é "E 10" e não "E ex" aparentemente - trazendo um projeto totalmente novo para substituir o Beoplay EQ de saída.

A principal diferença no Beoplay EX é o uso de uma seção auricular menor, com os componentes técnicos residindo na parte da aleta do design, permitindo aos projetistas da Bang & Olufsen fornecer um driver de 9,2mm por orelha - que é grande em termos de fones de ouvido - para uma ótima qualidade sonora. Os recursos Adaptive aptX da Qualcomm, para fornecer qualidade de áudio em alta resolução.

Bang & Olufsen nos diz que o feedback dos clientes EQ levou a redesenhar seus principais fones de ouvido sem fio verdadeiros para aumentar o conforto - uma reclamação comum em relação ao modelo EQ - juntamente com a inclusão de seis tamanhos de pontas de ouvido na caixa para garantir um ajuste ideal para diferentes tamanhos e formatos de ouvido.

Os fones de ouvido fornecem um total de 28 horas de bateria com a caixa incluída (20 horas com o cancelamento ativo de ruído ativado), portanto, embora isso não seja líder na classe, é um subproduto aceitável deste projeto totalmente novo, mantendo a escala física baixa.

A caixa é menor do que em iterações anteriores também, tornando-a mais convenientemente portátil. Isto pode ser carregado via USB-C (cabo incluído) ou usando uma almofada sem fio Qi para sua conveniência (embora você precisará comprar isto separadamente).

Além do Antracite Negro e do Oxigênio Antracite - um mais azul com acabamento em carvão vegetal - há também a opção Gold Tone (como na foto). Todos apresentam Vidro Gorila para o exterior, com acabamento brilhante para englobar o logotipo da B&O por dentro. Há também o IP57 de resistência ao pó/resistência ao vento para garantir a robustez.

O Bang & Olufsen Beoplay EX chegará no dia 21 de abril, com preço de £349/399/$399. Não é de forma alguma um orçamento, mas para um produto que você provavelmente estará usando por horas por dia, se você quiser o melhor em termos de design, conforto e som, então é um custo que suspeitamos que vale bem a pena pagar.

Escrito por William Perceval. Edição por Mike Lowe.