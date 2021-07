Bang & Olufsen Beoplay EQ são os primeiros fones ANC TWS da marca premium

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Bang & Olufsen anunciou seu primeiro par de verdadeiros fones de ouvido sem fio com ANC.

Os fones de ouvido B & O Beplay EQ seguem a tradição de sua série E8, mas adicionam tecnologia de cancelamento de ruído adaptável para bloquear as distrações do ambiente.

Disponível a partir de 19 de agosto e nos temas preto antracite ou areia, os botões apresentam seis microfones - dois para voz e outros quatro para cancelamento de ruído.

Um chip DSP dedicado analisa sons externos e os bloqueia automaticamente.

Cada botão possui um driver eletrodinâmico de 6,8 mm, com uma faixa de frequência de 20 a 20.000 Hz.

Eles se conectam através de Bluetooth 5.2 com Qualcomm aptX adaptive on board. Eles também são certificados para Microsoft Switch Pair e Apples Made for iPhone.

Resistência IP54 à água e ao suor a bordo, para que possam ser usados no ginásio. A vida útil da bateria é de até 6,5 horas com ANC ativo, enquanto o estojo de carregamento incluso adiciona outras 13,5 horas (20 horas no total).

O carregamento rápido permite que os usuários tenham até duas horas de reprodução por apenas 20 minutos de carregamento.

"Ao criar Beoplay EQ, assumimos o compromisso de atender às expectativas de nossos clientes, estejam eles usando seus fones de ouvido para viagens, negócios ou lazer. Os fones de ouvido ergonômicos foram projetados para oferecer conforto e fornecer um som potente e autêntico, tornando-os indispensáveis temos para os amantes do design e da música ", disse o vice-presidente sênior de gerenciamento de produtos da Bang & Olufsen, Christoffer Poulsen.

Os fones de ouvido Bang & Olufsen Beoplay EQ serão vendidos por £ 359 no Reino Unido e $ 399 nos Estados Unidos .