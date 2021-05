Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se os produtos Bang & Olufsen não fossem exclusivos o suficiente, é lançada uma nova coleção de edição limitada em colaboração com o renomado maestro do couro, Berluti.

Os produtos realmente parecem ótimos, o que nem sempre é o caso com colaborações de edição limitada. A mistura do emblemático couro Venezia, que foi patinado à mão, e a construção em liga da Bang & Olufsen e o estilo refinado realmente diferenciam esses produtos. Com exclusividade vem um custo, no entanto, e todos esses produtos vão custar muito mais do que seus irmãos de edição não limitada.

Existem seis em oferta. Os fones de ouvido Beoplay H95 Berluti Edition (£ 1.100), Beosound Balance Berluti Edition (£ 3.200) e alto-falante Beosound A1 2ª Geração Berluti Edition (£ 320) estão disponíveis agora na Harrods, Berluti at Harrods, Berluti Conduit Street e Mr Porter , bem como online em bang-olufsen.com. Há também o estojo de transporte Sound Pouch (£ 450) que cabe perfeitamente nos fones de ouvido ou no alto-falante Bluetooth.

Se você quer gastar um pouco mais por algo para a casa, há também a TV Beovision Harmony Beovision Harmony Berluti Edition 77 "(£ 32.800 ou mais do que o dobro do custo normal) e o sistema de alto-falantes Beolab 90 Berluti Edition de 8.200 watts (£ 97.000 ). Ambos são feitos sob encomenda. Você pode conferi-los nas lojas Berluti e Bang & Olufsen.

Escrito por Claudio Rebuzzi. Edição por Rik Henderson.