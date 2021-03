Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Bang & Olufsen anunciou seus mais recentes fones de ouvido sem fio premium, Beoplay HX.

Substituindo o H9 de 2019 , os fones de ouvido HX oferecem uma estética de design semelhante, usando couro macio e alumínio escovado. A faixa de cabeça foi refinada, no entanto, para conforto adicional - uma zona de relevo central permite um uso prolongado.

Cada fone de ouvido contém um driver personalizado de 40 mm, enquanto certas especificações foram atualizadas para facilitar a conectividade e melhorar o cancelamento de ruído.

O Bluetooth 5.1 está agora integrado, compatível com as tecnologias Microsoft Swift Pair, Google Fast Pair e Made for iPhone (MFi) para fácil conexão a um dispositivo móvel ou PC. Os fones de ouvido também podem ser conectados a dois dispositivos ao mesmo tempo.

Bang & Olufsen

Eles também apresentam o mais recente cancelamento de ruído ativo adaptável digital, enquanto quatro microfones dedicados usam tecnologia de formação de feixe avançada para tornar as chamadas de voz mais claras.

A vida útil da bateria oferece até 35 horas de reprodução entre as cargas.

Além da conectividade sem fio, você recebe um cabo de 3,5 mm na caixa para que possa conectá-los aos dispositivos se preferir.

Os auscultadores Bang & Olufsen Beoplay HX estão agora disponíveis no esquema de cores preto antracite. Modelos de areia e madeira estarão disponíveis em breve.

Eles custam £ 449 no Reino Unido, € 499 na Europa Central e US $ 449 nos EUA.

squirrel_widget_4340574

Melhores fones de ouvido Bluetooth 2021: fones de ouvido sem fio superiores Por Mike Lowe · 11 Março 2021 Esta é nossa escolha dos melhores fones de ouvido Bluetooth disponíveis para compra hoje. Todos os melhores fones de ouvido sem fio on-ear ou

Escrito por Rik Henderson.