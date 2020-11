Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Bang & Olufsen e a Rapha uniram-se para criar um par de fones de ouvido esportivos, ideais para quando você estiver suando com o turbo trainer.

Os logotipos da B&O e Rapha - um dos maiores nomes do vestuário para bicicletas - adornam os fones de ouvido e o case. Estas são versões personalizadas dos auscultadores BeoPlay E8 Sport, concebidos para apelar àqueles que vivem a sua vida na sela.

A adição da marca Rapha obviamente terá apelo para os ciclistas que desejam estender esse amor aos dispositivos do dia a dia - pois, embora esses fones de ouvido sejam ótimos quando você estiver no turbo trainer , também serão ótimos no seu trajeto ou quando você tem que sair e fazer algum treinamento de corrida também.

As carrocerias são todas pretas, com um anel rosa Rapha anodizado, e possuem certificação IP57, o que significa que estão protegidas contra suor ou chuva. A B&O diz que você terá 7 horas de carga, com o caso fornecendo três cobranças adicionais.

1/2 B&O

Há uma variedade de pontas de orelha para ajudá-lo a obter um encaixe perfeito e também há uma capa personalizada para esses fones de ouvido, novamente com o logotipo Rapha se juntando ao logotipo da B&O.

São fones de ouvido de edição limitada, feitos em número limitado e custarão £ 300 / € 350 / $ 350 quando estiverem à venda no dia 16 de novembro, nas lojas da B&O ou diretamente na rapha.cc .

Apesar de serem de edição limitada, o preço é o mesmo do BeoPlay E8 Sport normal.

Escrito por Chris Hall.