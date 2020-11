A Golden Collection da Bang & Olufsen lança seu equipamento existente sob uma nova luz

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Bang & Olufsen está acostumada a lançar seu hardware existente em novas cores que mudam com as estações. Mas agora a empresa está comemorando seu 95º aniversário com o lançamento de uma gama de gadgets em ouro, nove no total.

A Golden Collection é principalmente aplicada em alguns dos produtos premium da Bang & Olufsen, incluindo o recém-lançado alto-falante Beosound Balance ($ 2.250, £ 1.750) e o Beoplay A9 de aparência incrível e de som incrível ($ 3.000, £ 2.250), além das versões dos alto-falantes ativos Beolab 50 e 90. Há também uma versão do Beovision Harmony TV ($ 19.400, £ 12.900).

Mas a Golden Collection também inclui alguns produtos mais acessíveis, incluindo uma versão dos novos e emblemáticos fones de ouvido Beoplay H95 com cancelamento de ruído, agora com couro cor de areia e alumínio com acabamento dourado.

No lançamento em agosto, a B&O disse que o ethos H95 estava projetando os "melhores fones de ouvido sem fio [que] já construiu". O cancelamento de ruído ativo (ANC) é adaptável, enquanto os fones de ouvido também prometem incríveis 38 horas de reprodução, mesmo com o ANC ligado.

A versão mais recente (3ª geração) dos verdadeiros fones de ouvido sem fio E8 também está incluída com detalhes dourados, assim como o alto-falante Beosound A1 Bluetooth (2ª geração), também com uma grade de alumínio dourado cravejado de pérolas.

A Golden Collection estará oficialmente disponível em 17 de novembro, que é o aniversário oficial da B&O.

Escrito por Dan Grabham.