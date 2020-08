Beoplay H95 da Bang and Olufsen são os fones de ouvido ANC carro-chefe da empresa

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Beoplay H95 é o nome dos novos fones de ouvido carro-chefe da Bang and Olufsen para comemorar os 95 anos do especialista em áudio dinamarquês.

A ideia por trás do H95 era simples - criar "os melhores fones de ouvido sem fio [que] já construiu." Eles são fones de ouvido de viagem com cancelamento de ruído completos que vêm com seu próprio estojo compacto - os fones de ouvido dobram-se para baixo e para dentro para que se encaixem perfeitamente no estojo.

Há uma faixa de preço de $ 800 / £ 700, significativamente mais do que os excelentes novos fones de ouvido WH-1000XM4 ANC da Sony, mas há razões para isso.

A B&O afirma acreditar ter alcançado seus objetivos em termos de qualidade de som, conforto duradouro, design graças a uma estrutura de alumínio escovado e cancelamento de ruído. Os fones de ouvido vêm com um design que evoluiu em relação aos fones de ouvido sem fio anteriores da B&O, como os fones de ouvido super H9i (e os H8 que usamos todos os dias).

Usando pele de carneiro e espuma viscoelástica, eles são projetados para durabilidade e bloqueio de ruído, além de poderem ser usados por um longo período de tempo sem o tipo de fadiga auditiva que você pode ter.

O controle também foi bem pensado, com um dial de alumínio especialmente projetado em cada lado dos fones de ouvido Beoplay H95. A B&O diz que eles foram inspirados nos anéis de foco nas lentes das câmeras de última geração e que os dials se movem com a quantidade certa de resistência suave.

A qualidade do som também pretende ser de primeira, com Beoplay H95 usando um conjunto de driver de titânio de 40 mm. O processador de sinal digital (DSP) é propriedade da B&O e os fones de ouvido suportam Bluetooth 5.1 e aptX Adaptive.

O cancelamento de ruído ativo (ANC) também é ajustável e adaptável. Os fones de ouvido também têm incríveis 38 horas de reprodução, mesmo com ANC ativado.

A B&O diz que o ajuste e os testes especiais do ANC foram feitos em condições reais, bem como no Laboratório de Acústica Virtual (VR Lab) da Bang & Olufsen em Struer, Dinamarca.

"Beoplay H95 é uma destilação dos melhores elementos de som, design e habilidade da Bang & Olufsen - um aprimoramento dentro da categoria de fones de ouvido que eleva nossa herança de 95 anos de altos padrões", disse o chefe de produto da Bang & Olufsen, Christoffer Poulsen.

Escrito por Dan Grabham. Edição por Rik Henderson.