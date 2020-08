Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Bang & Olufsen fez parceria com o piloto de corridas Fernando Alonso para algumas versões muito especiais e de edição limitada de seus fones de ouvido sem fio Beoplay E8 Sport e alto-falante doméstico Beosound Edge.

Os fones de ouvido Fernando Alonso Beoplay E8 Sport são projetados para combinar com a pintura do carro Arrow McLaren SP que ele dirigirá na Indy 500 este ano. E, para comemorar o número de entrada do carro - 66 - o funcionamento dos fones de ouvido será limitado a apenas 66.

É uma tendência que continua com o B&O Fernando Alonso Beosound Edge. Ele também estará disponível em uma corrida extremamente limitada - apenas 14 desta vez, para corresponder ao número de seu carro de Fórmula Um mais famoso.

O alto-falante terá a assinatura de Alonso na capa de tecido frontal. Poderá ser colocado no chão ou montado na parede.

“Sempre usei a música como uma companheira de treinamento para o máximo desempenho e quando me preparo mentalmente para uma corrida. A música me ajuda a equilibrar meu estado de espírito antes de entrar no carro, enquanto aumenta a adrenalina para o desafio que temos pela frente”, disse Alonso.

A edição limitada dos fones de ouvido Beoplay E8 Sport custará £ 350, enquanto o Alonso Beosound Edge custará £ 3.200. Ambos estarão disponíveis a partir de meados de setembro, mas provavelmente se esgotarão rapidamente.

Escrito por Rik Henderson.