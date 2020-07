Bang e Olufsen colaboram com a On para criar o melhor equipamento de corrida

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Recém-anunciados seus primeiros fones de ouvido esportivos, a Bang & Olufsen agora colaborou com a marca suíça On. Os dois estão lançando um kit de edição limitada com os recém-anunciados fones de ouvido Beoplay E8 Sport , chamados Beoplay E8 Sport On Edition.

Os fones de ouvido de US $ 350 / £ 300 foram projetados para serem usados juntamente com o mais recente tênis de corrida Cloudboom - On, criado com a ajuda de atletas de elite.

Também com o logotipo da On como parte dessa colaboração, os fones de ouvido E8 Sport são à prova de água e de suor - de fato, eles podem suportar as instruções de água por até uma hora e meia e existem controles de toque para facilitar a troca de faixas ou o atendimento de chamadas.

Eles também têm um estojo de carregamento sem fio emborrachado e incluem todos os sons dos E8 padrão - você terá cerca de sete horas de tempo de reprodução dos próprios fones de ouvido com mais acessórios, é claro.

O Cloudboom possui amortecimento twin-CloudTec para maior conforto, é infundido com fibra de carbono, enquanto uma nova sola de borracha proporciona maior potência a cada passo.

"Estamos empolgados em unir forças com a On Running para criar a melhor experiência para os corredores. Beoplay E8 Sport são os primeiros fones de ouvido esportivos dedicados da Bang & Olufsen que combinam o que as pessoas procuram: um design à prova dágua que traz conforto para corridas e treinos longos, hora de brincar isso dura muito além da linha de chegada e, mais importante, excelente qualidade de som ", diz Christoffer Poulsen da Bang & Olufsen.